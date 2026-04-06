Durante la Settimana Santa a Murcia, la Regina Sofia e le sue figlie hanno preso parte alle principali processioni della città e di Cartagena. Nel frattempo, a Madrid, un'inaspettata apparizione ha coinvolto Letizia di Spagna, che si è mostrata ai cittadini in una scena che non era stata annunciata in precedenza. La presenza della Regina consueta, accompagnata da un imprevisto momento, ha attirato l’attenzione di chi era presente.

Mentre la Regina Sofia e le sue figlie, le infante Elena e Cristina, trascorrevano la Settimana Santa a Murcia, partecipando alle processioni più importanti della città e a quelle di Cartagena, a Madrid i cittadini hanno assistito a una scena del tutto inaspettata. La Regina Letizia di Spagna e il Re Felipe, accompagnati dalle figlie, la principessa Leonor e l’infanta Sofia, hanno fatto la loro prima apparizione pubblica della stagione, in un luogo dove nessuno li aspettava: Carabanchel, un quartiere nella zona sud di Madrid, dove la sera del Venerdì Santo si svolge la Processione del Silenzio. Letizia di Spagna alla processione di quartiere. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Letizia di Spagna, l’apparizione a sorpresa alla processione di Madrid

Re Felipe e la regina Letizia partecipano a sorpresa alla processione di un quartiere di Madrid con la principessa Leonor e la principessa Sofia. Gli abitanti: «Non è AI, è tutto vero»Non solo la loro partecipazione a questa tradizione non faceva parte dell'agenda ufficiale della Famiglia Reale, ma, a differenza di altre uscite...

Re Felipe e la regina Letizia partecipano a sorpresa a una processione di quartiere a Madrid con la principessa Leonor e la principessa Sofia. Gli abitanti: «Non è AI, è tutto vero»Non solo la loro partecipazione a questa tradizione non faceva parte dell'agenda ufficiale della Famiglia Reale, ma, a differenza di altre uscite...

The Spanish Royal Family makes a surprise appearance at the Procession of Silence in Carabanchel

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