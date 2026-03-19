firenze un torneo di burraco per sostenere la lotta ai tumori

Sabato 28 marzo alle 15 a Villa Bracci, a Firenze, si terrà un torneo di burraco organizzato per raccogliere fondi a favore della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Firenze. L’evento si svolgerà in Stradone di Rovezzano, 33, e vede la partecipazione di appassionati di carte che contribuiranno a sostenere le attività dell’associazione. L’iniziativa mira a coniugare divertimento e solidarietà in un pomeriggio dedicato alla causa.

Firenze, 19 marzo 2026 – Un pomeriggio di divertimento e solidarietà. Sabato 28 marzo, alle 15, a Villa Bracci (Stradone di Rovezzano, 33) a Firenze si svolgerà un torneo di burraco il cui ricavato andrà a sostenere le attività della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Firenze. In particolare, i fondi raccolti serviranno a supportare le attività di prevenzione, diagnosi precoce, assistenza domiciliare e riabilitazione oncologica portate avanti da Lilt Firenze sul territorio. “La sensibilizzazione sulla lotta al cancro passa anche da momenti ludici e di socializzazione come questo torneo - afferma Alexander Peirano, presidente di Lilt Firenze -. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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