Pazienti pediatrici esami al Salesi | risonanze e Tac non più a Torrette Risparmio di 500 viaggi l’anno

Il trasferimento delle attività di risonanze e Tac pediatrici al Salesi deriva dalla decisione di ridurre i viaggi dei pazienti, risparmiando circa 500 spostamenti all’anno. L’ospedale materno infantile ora gestisce tutte le diagnosi per i bambini, eliminando la necessità di recarsi a Torrette. Questa modifica mira a migliorare la comodità delle famiglie e a ottimizzare i servizi sanitari dedicati ai più piccoli. La scelta coinvolge anche il personale medico e le apparecchiature specializzate.

Ancona, 22 febbraio 2026 – Tutti i pazienti pediatrici eseguiranno gli esami diagnostici, Risonanze Magnetiche e Tac, all’interno dell’ospedale materno infantile “Salesi”. Da lunedì prossimo, 23 febbraio, sottolinea l’Azienda ospedaliero universitaria (Aou) delle Marche, “un vero e proprio cambio di paradigma praticamente a costo zero e isorisorse applicato dalla Direzione generale dell’Aou delle Marche, attraverso il Dipartimento di Scienze Radiologiche”. “I trasferimenti di pazienti pediatrici dal Salesi a Torrette erano pressoché quotidiani". "Fino ad oggi i trasferimenti di pazienti pediatrici dal Salesi a Torrette erano pressoché quotidiani, ricorda l’azienda, ogni anno i ‘viaggi’ per lo svolgimento di Rmn e Tac erano all’incirca 500. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

