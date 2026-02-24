Via a risonanze e Tac al ' Salesi' per i pazienti pediatrici | stop ai trasferimenti a Torrette

Il motivo è il nuovo accordo tra gli ospedali, che elimina i trasferimenti dei bambini a Torrette. Da lunedì, i pazienti pediatrici del Salesi eseguono risonanze e Tac direttamente nel loro ospedale. Questa novità permette di ridurre i tempi di diagnosi e di evitare spostamenti stressanti per i piccoli pazienti e le loro famiglie. L’obiettivo è migliorare l’assistenza e rendere più efficiente il servizio sanitario locale. La decisione coinvolge anche il personale medico e le attrezzature.

ANCONA – Da lunedì scorso tutti i pazienti pediatrici del Salesi eseguiranno gli esami diagnostici, Risonanze Magnetiche e Tac, all'interno dello stesso presidio ospedaliero. Le modalità di questa importante riorganizzazione sono state spiegate questa mattina ad Ancona, nella sede della Regione Marche, durante una conferenza stampa a cui hanno partecipato l'assessore regionale alla sanità, Paolo Calcinaro; il direttore generale dell'Aoum, Armando Marco Gozzini; il professor Andrea Giovagnoni, direttore del dipartimento di Scienze radiologiche e direttore della clinica di Radiologia dell'Aoum, la dottoressa Cecilia Lanza, dirigente medico Radiologia pediatrica 'Salesi'.