Una violenta lite sfociata nell' omicidio in Darsena | presunto autore fermato e piantonato in ospedale

Nella mattinata di oggi, i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 36 anni, ritenuto responsabile di un omicidio avvenuto durante una lite in Darsena. L’indiziato, originario del Mali, è stato trovato ferito e si trova attualmente piantonato in ospedale. L’operazione rientra in un’indagine coordinata dalla Procura, che ha emesso il provvedimento di fermo. Le forze dell’ordine stanno proseguendo le verifiche per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Scatta il fermo pe il 36enne indiziato dell'omicidio di Cisse Moussa. Nella mattinata di oggi i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando provinciale di Ravenna hanno eseguito un fermo emesso dalla Procura della Repubblica nei confronti del 36enne originario del Mali trovato ferito vicino.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Pisa, omicidio in auto: 25enne ucciso dopo una lite, fermato il presunto killer sull’A1.Un giovane di 25 anni, Kevin Muharremi, è stato ucciso questa mattina a Montecalvoli, in provincia di Pisa, da un colpo di pistola mentre era... Piantonato in una struttura ospedaliera il presunto responsabile dell’omicidio di ScandicciSCANDICCi – Svolta nelle indagine della donna, una clochard tedesca di 44 anni, trovata cadavere e senza testa all’interno dell’ex complesso Cnr di... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Omicidio alla Darsena di Ravenna: violento episodio in un luogo dimenticato. I residenti: Qui vivono come fantasmi tra i ruderi; Ravenna, 29enne ucciso a coltellate: trovato ferito; Omicidio di Ravenna, la vittima era irregolare e aveva un certificato medico ritenuto falso. L’ombra dell'inchiesta sui medici no Cpr; Ravenna, lite finita nel sangue: muore senegalese 29enne. Omicidio a Ravenna: si fa largo l’ipotesi di una lite sfociata in tragedia a colpi di coltello VIDEOOmicidio nella notte in Darsena a Ravenna. L’ipotesi dei Carabinieri, intervenuti sul posto insieme ai soccorritori e ai colleghi poliziotti e ... corriereromagna.it Omicidio Darsena: s’ipotizza una lite scoppiata in uno stabile abbandonato di via MontecatiniUna lite avvenuta in un capannone abbandonato della zona della Darsena, utilizzato abitualmente da senzatetto come riparo per la notte. Si sta lentamente delineando lo scenario nel quale si è consumat ... ravennawebtv.it Ravenna, omicidio alla Darsena: una donna va a deporre dei fiori e viene perseguitata da uno stalker, 26enne senegalese arrestato - facebook.com facebook Ravenna, omicidio in Darsena: la vittima tra i migranti “salvati” dai certificati anti-Cpr x.com