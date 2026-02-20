Piantonato in una struttura ospedaliera il presunto responsabile dell’omicidio di Scandicci

La polizia ha arrestato un uomo sospettato di aver ucciso la donna, una clochard tedesca di 44 anni, trovata senza vita e senza testa nell’ex complesso Cnr di via Galilei a Scandicci. La decisione è arrivata dopo aver raccolto prove che collegano l’uomo al crimine. È stato piantonato in una struttura ospedaliera mentre proseguono le indagini. La vicenda ha scosso la comunità locale, che si chiede cosa possa aver portato a questo gesto violento. La ricerca di risposte continua senza sosta.

SCANDICCi – Svolta nelle indagine della donna, una clochard tedesca di 44 anni, trovata cadavere e senza testa all'interno dell'ex complesso Cnr di via Galilei. La procura di Firenze, rompendo il silenzio a causa dell'enorme allarme sociale scatenato dal ritrovamento, ha confermato che la macchina investigativa si è mossa con estrema rapidità. Sul posto, oltre ai reparti della compagnia dei carabinieri di Scandicci e del Nucleo investigativo del comando provinciale, sono entrati in azione i droni per mappare la zona, resa inizialmente inaccessibile dalla presenza di un cane che presidiava il corpo.