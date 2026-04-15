Da alcuni anni, la Regione si presenta a Vinitaly con una terrazza aperta che offre una vista sui paesaggi marchigiani, mettendo in mostra i vini locali e le zone di produzione. Rossi ha dichiarato che l’attenzione verso il biologico è stata una convinzione condivisa, portando avanti questa scelta nel settore vitivinicolo. La struttura permette ai visitatori di osservare da vicino le caratteristiche dei territori e i prodotti delle aziende regionali.

Una terrazza spalancata sulle Marche. É l’immagine con cui da qualche anno si presenta la Regione a Vinitaly, offrendo una panoramica dei vini e dei territori. Lo racconta anche il vicepresidente e assessore all’Agricoltura Enrico Rossi, fra gli ospiti di Cantina QN. Assessore Rossi, come si presenta la regione a Vinitaly? “Con tutta la pluralità del sistema Marche: 106 aziende, 21 denominazioni e questa terrazza che caratterizza la nostra presenza qui in fiera, con 212 etichette in libera degustazione. È un’esperienza che funziona molto bene, sia per wine lovers che per buyers e distributori che poi possono rivolgersi direttamente al desk dell’azienda che ha suscitato il loro interesse.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Una terrazza aperta sulle Marche. Rossi: “Abbiamo creduto nel bio”

Milan Femminile-Genoa 2-1, Bakker: “Non è stata una partita semplice, ma ci abbiamo creduto fino all’ultimo”Suzanne Bakker si è presentata davanti ai microfoni al termine della partita contro il Genoa.

Locatelli a Prime: «Mi viene da piangere per come ci abbiamo creduto. Roma? Ora dobbiamo fare una cosa»di Redazione JuventusNews24Locatelli, capitano della Juventus, ha parlato a Prime Video nel post partita della gara con il Galatasaray.