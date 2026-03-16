Calata Ponte di Casanova | compie una truffa telefonica Tratto in arresto dalla Polizia di Stato

Un uomo è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo aver commesso una truffa telefonica utilizzando l’inganno di un falso operatore bancario. La vittima, ingannata, ha consegnato la carta e il PIN a un presunto corriere, mentre i prelievi fraudolenti hanno raggiunto i 9 mila euro. L’intervento delle forze dell’ordine ha permesso di bloccare l’operazione e di mettere fine all’attività illecita.

Truffa telefonica con finto operatore bancario: la vittima consegna carta e pin a un falso corriere, ma la Polizia lo intercetta e lo arresta dopo prelievi per 9mila euro.. Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 47enne napoletano per truffa aggravata. In particolare, i Falchi della Squadra Mobile, durante i servizi all’uopo predisposti, sono intervenuti a seguito di una denuncia presentata dalla vittima di una truffa telefonica; nello specifico, la donna ha riferito agli agenti di essere stata contattata tramite sms da un finto operatore bancario il quale la invitava a contattare un numero telefonico per impedire... 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Calata Ponte di Casanova: compie una truffa telefonica. Tratto in arresto dalla Polizia di Stato Articoli correlati Calata Ponte di Casanova: compie una truffa telefonica: arrestatoI Falchi della Squadra Mobile, durante i servizi all’uopo predisposti, sono intervenuti a seguito di una denuncia presentata dalla vittima di una... Calata Santi Cosma e Damiano: sorpreso con droga e munizioni. Tratto in arresto dalla Polizia di StatoNapoli: arrestato 38enne per spaccio di droga, detenzione di munizioni e guida senza patente Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in...