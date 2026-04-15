Una storia dimenticata torna a vivere tra musica calcio e nostalgia nella PFFC Collection

Una collaborazione tra un grande club di calcio e una band famosa per il rock ha attirato l'attenzione. Realizzata con il supporto di Sony Music Italy, questa iniziativa unisce musica e sport in modo inaspettato. La PFFC Collection riporta alla luce una storia che sembrava dimenticata, mescolando elementi di nostalgia, calcio e musica in un progetto che ha sorpreso molti appassionati.

Ci sono collaborazioni che sembrano naturali, e altre che sorprendono. Quella tra Inter e Pink Floyd, realizzata insieme a Sony Music Italy, riesce a fare entrambe le cose. In occasione del 50° anniversario di Wish You Were Here, uno degli album più influenti di sempre, il progetto riporta alla luce un capitolo poco conosciuto: quello del Pink Floyd Football Club. Negli anni ’70, infatti, i membri della band — David Gilmour, Roger Waters, Nick Mason e Richard Wright — avevano dato vita a una squadra di calcio amatoriale, il PFFC, che giocava tra un tour e l’altro insieme alla crew. Un dettaglio quasi mitologico, oggi trasformato in estetica e storytelling.🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Una storia dimenticata torna a vivere tra musica, calcio e nostalgia nella PFFC Collection Notizie correlate Scoperta inattesa nella Cappella Brancacci: un nuovo spazio emerge tra arte e storia dimenticataA partire dal 1° febbraio 2026, Firenze aggiunge un nuovo capitolo al suo ricco mosaico culturale con l’apertura al pubblico della Sala della... Gli italiani ebrei protagonisti dell’economia italiana. Torna alla luce una storia quasi dimenticata«Dunque, quello che avviene dopo il 1945 non è il ripristino dello status quo ante», avverte David Bidussa nella prefazione al saggio dello storico...