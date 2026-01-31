Firenze apre una stanza nascosta tra le mura della Cappella Brancacci. Da febbraio 2026, i visitatori potranno entrare nella Sala della Colonna, un luogo finora sconosciuto al pubblico, nascosto nel complesso di Santa Maria del Carmine nell’Oltrarno. La scoperta di questo spazio segna un nuovo capitolo per la città, che arricchisce ulteriormente il suo patrimonio artistico e storico.

A partire dal 1° febbraio 2026, Firenze aggiunge un nuovo capitolo al suo ricco mosaico culturale con l’apertura al pubblico della Sala della Colonna, uno spazio fino a oggi chiuso al visitatore, all’interno del complesso di Santa Maria del Carmine nell’Oltrarno. L’evento segna un passaggio storico per il patrimonio artistico della città, che ora offre un accesso stabile e programmato a un ambiente che per secoli è rimasto al margine della visibilità pubblica. La sala, parte integrante del percorso museale dei Musei Civici Fiorentini, si inserisce nel circuito che già include la Cappella Brancacci – famosa per i cicli pittorici di Masaccio e Filippino Lippi – e il chiostro del Carmine, luogo centrale del rinascimento fiorentino. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scoperta inattesa nella Cappella Brancacci: un nuovo spazio emerge tra arte e storia dimenticata

