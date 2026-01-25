Gli italiani ebrei protagonisti dell’economia italiana Torna alla luce una storia quasi dimenticata

Gli italiani ebrei hanno avuto un ruolo significativo nell’economia italiana, spesso poco conosciuto. Con il ritorno alla luce di storie quasi dimenticate, si riscopre un contributo fondamentale alla società e al tessuto economico del paese. Come sottolinea David Bidussa nella prefazione di Germano Maifreda, ciò che è avvenuto dopo il 1945 rappresenta un cambiamento profondo, più che un semplice ripristino del passato.

«Dunque, quello che avviene dopo il 1945 non è il ripristino dello status quo ante », avverte David Bidussa nella prefazione al saggio dello storico Germano Maifreda La memoria restituita. Storia di imprenditori e dirigenti ebrei nell’Italia delle leggi razziali, edito da Il Sole 24 Ore in occasione della Giornata della Memoria, che viene celebrata, come si sa, in ricordo dell’apertura dei cancelli del campo di sterminio di Auschswitz, il 27 gennaio 1945. È un lavoro, quello di Maifreda, a lungo atteso, su una problematica poco frequentata dalla storiografia. Non è infatti una semplice ricostruzione delle conseguenze delle leggi razziali del 1938, né l’ennesimo approfondimento sull’antisemitismo fascista. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

