Durante le riprese della seconda stagione del suo programma televisivo, una dermatologa nota sui social media ha dichiarato di aver subito un ictus. Ha spiegato di aver sentito una parte del suo cervello

Sandra Lee, la dermatologa diventata celebre sui social media con il nome di Dr. Pimple Popper, ha rivelato di aver subito un ictus durante le riprese della seconda stagione del suo programma su Lifetime, “Dr. Pimple Popper: Breaking Out”. L’episodio si è verificato il 20 novembre scorso, provocando una pausa di due mesi nella produzione della stagione che andrà in onda a partire dal 20 aprile. Durante un’intervista esclusiva a People magazine pubblicata il 14 aprile, la dottoressa cinquantacinquenne ha raccontato i primi sintomi dell’emergenza medica: “ Ho avuto quello che pensavo fosse una vampata di calore. Sono diventata molto sudata e non mi sentivo me stessa “.🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - “Una parte del mio cervello è morta”: la dottoressa Schiacciabrufoli racconta l’ictus e come sta oggi

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