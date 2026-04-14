Pensavo a una vampata invece era un ictus la rivelazione della dottoressa Pimple Popper

La nota dottoressa specializzata nella rimozione di brufoli è stata ricoverata in ospedale dopo aver accusato un ictus durante le riprese di un suo show televisivo. In un primo momento aveva pensato si trattasse di una vampata di calore, ma successivamente si è capito che si trattava di un problema di natura neurologica. La diagnosi ufficiale è stata comunicata poco dopo il ricovero.

(Adnkronos) – Sandra Lee, la celebre dottoressa Pimple Popper dell'omonimo reality cult, è stata ricoverata d'urgenza in ospedale dopo aver avuto un ictus sul set. A raccontarlo è stata la stessa dermatologa americana, rivelando per la prima volta a People il terribile episodio avvenuto nel novembre scorso, mentre si prendeva cura dei pazienti durante le. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Patient Used Cactus Needles To Burst His Boils! | Dr. Pimple Popper Leggi anche: Dr. Pimple Popper, la dottoressa schiacciabrufoli, ha avuto un ictus mentre girava la sua serie tv Pensavo fosse amore invece era un calesse: chiuso con le carte bollate il rapporto con i 4 dissidentiTempo di lettura: 2 minutiAlla fine a risolvere la questione ci ha pensato il Collegio arbitrale della Figc che ha accolto la richiesta di Acampora,...