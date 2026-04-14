Dr Pimple Popper la dottoressa schiacciabrufoli ha avuto un ictus mentre girava la sua serie tv

La dermatologa nota come Dr. Pimple Popper ha annunciato di aver avuto un ictus mentre stava registrando le puntate della sua trasmissione televisiva. Durante un'intervista, ha spiegato che l'evento ha causato un danno a una parte del suo cervello. L’incidente si è verificato nel corso delle riprese e ha portato a una serie di conseguenze sulla sua salute. La donna ha riferito di aver condiviso l’accaduto pubblicamente per informare i suoi fan.