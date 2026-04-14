Dr Pimple Popper la dottoressa schiacciabrufoli ha avuto un ictus mentre girava la sua serie tv
La dermatologa nota come Dr. Pimple Popper ha annunciato di aver avuto un ictus mentre stava registrando le puntate della sua trasmissione televisiva. Durante un'intervista, ha spiegato che l'evento ha causato un danno a una parte del suo cervello. L’incidente si è verificato nel corso delle riprese e ha portato a una serie di conseguenze sulla sua salute. La donna ha riferito di aver condiviso l’accaduto pubblicamente per informare i suoi fan.
La dermatologa Sandra Lee, nota come Dr. Pimple Popper su Real Time, ha rivelato di aver subito un ictus durante le riprese della sua serie tv: "Una parte del mio cervello è morta.".🔗 Leggi su Fanpage.it
Dr. Pimple Popper Reacts to Head Pop! #shorts
“Ha avuto un ictus”. L’annuncio choc di Helena Prestes: dramma in famigliaHelena Prestes ha raccontato il dramma vissuto in questi giorni, un’esperienza che l’ha costretta a tornare improvvisamente in Brasile dopo aver...
Leggi anche: Helena Prestes: “Mio padre ha avuto un ictus, l’ho saputo dai giornali. Viveva in una situazione di degrado totale”