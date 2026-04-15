Sabato mattina a Pieve di Guastalla si è svolta l'inaugurazione di una panchina colorata posizionata alla fermata del bus, intitolata a Nicoletta

Una piccola folla si è riunita sabato mattina per l’inaugurazione della panchina alla fermata del bus, a Pieve di Guastalla, intitolata a Nicoletta "Nico" Zecchi, scomparsa prematuramente nel 2025, a soli 55 anni di età. Una panchina ocra, colore tra i preferiti delle Nico, persona semplice e comune, che si era sempre messa in evidenza per le capacità di trasformare le sue "fragilità" in gesti di amicizia, di empatia, di voglia di vivere e di stare insieme agli altri. Commosso il fratello Giorgio, che insieme al sindaco Paolo Dallasta ha scoperto la panchina, mentre un coro ha intonato brani amati da Nicoletta: "Gli altri siamo noi" di Umberto Tozzi e "Credo negli esseri umani" di Marco Mengoni.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Una panchina colorata ricorda l’allegria di Nicoletta

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