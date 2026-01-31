Una sfilata di Carnevale colorata e divertente lunga cento anni

Una domenica di festa a San Gimignano, con il Carnevale delle contrade di Memma e Piazzetta che ha spento il suo centenario. La sfilata è stata un’esplosione di colori e allegria, con decine di carri e maschere che hanno riempito le strade. L’evento, rinnovato dall’Associazione culturale del Carnevale, ha coinvolto tutta la comunità e i volontari, che hanno lavorato duramente per celebrare un secolo di tradizione. La piazza era piena di persone, tutte entusiaste di vedere il ritor

Una domenica di Carnevale, anzi del centenario del Carnevale delle contrade di Memma e Piazzetta. Rigenerato e rinnovato dall’Associazione culturale del Carnevale di San Gimignano del presidente Mattia Salvi, seguito da tutto il gruppo di lavoro. Sfogliando pagine di storia e memoria dei tradizionali carri, maschere, mascherine, coriandoli, musica e divertimento. Dunque motori accesi dei carri una volta trainati dai buoi, per domani alle 14,30 con gli occhi puntati al cielo, dopo la forzata rinuncia domenica scorsa per la pioggia. Presidente Salvi, da dove si parte? "Dalla passione e volontà per questa sfilata che rappresenta il divertimento per grandi e piccini e dalle forze messe in campo da 50 volontari, da agosto a febbraio, per realizzare la manifestazione e mettere in moto l’evento-spettacolo di questa festa". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Una sfilata di Carnevale colorata e divertente, lunga... cento anni Approfondimenti su Carnevale Memma Torna il Carnevale di Torre Santa Susanna: una sfilata di carri e mascherine anche a Mesagne #Torre-Santa-Susanna- Mesagne || Questa domenica, Torre Santa Susanna e Mesagne si riempiranno di allegria con il ritorno del Carnevale. Festa colorata a Nardò: “Carnevale 26” con baby party per tutta la famiglia Nardò si appresta ad accogliere “Carnevale 26”, un evento pensato per tutta la famiglia. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Travestimenti di Carnevale per Bambini: Divertimento Assicurato! #shorts Ultime notizie su Carnevale Memma Argomenti discussi: Carnevale a Vicenza, il 7 febbraio sfilata dei carri illuminati in viale Mazzini e il 14 febbraio festa con tante attività in piazza dei Signori; Torna il Carnevale di Torre Santa Susanna: una sfilata di carri e mascherine anche a Mesagne; Carnevale 2026 a Roma e dintorni: tutti gli eventi in programma; Una sfilata di Carnevale colorata e divertente, lunga... cento anni. Villa San Sebastiano in festa, torna la sfilata dei carri di CarnevaleTagliacozzo. Villa San Sebastiano si rimette in maschera e rilancia uno degli appuntamenti più attesi dell’inverno. Domenica 15 febbraio 2026 ... marsicalive.it Sfilata dei carri di Carnevale a Pontinia nel ricordo di Sandro MicheliPONTINIA – Pontinia si appresta ad accogliere la magia e i colori del Carnevale chiamando a raccolta grandi e piccini per domenica 1 febbraio: alle 14.30, infatti, 12 maestosi e divertenti carri alleg ... radioluna.it Villa San Sebastiano chiama a raccolta per la sfilata di Carnevale: musica, carri e spaghettata finale https://www.terremarsicane.it/villa-san-sebastiano-chiama-a-raccolta-per-la-sfilata-di-carnevale-musica-carri-e-spaghettata-finale/ #Attualità #eventi #LaMarsi - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.