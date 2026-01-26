Rutte difende Trump davanti all’Europa | Nato senza gli Usa non sopravvive in Groenlandia serve sicurezza

Durante un intervento al Parlamento europeo, Rutte ha sottolineato l'importanza degli Stati Uniti per la NATO, evidenziando che senza l'apporto americano l'Alleanza non potrebbe sostenersi. Il premier olandese ha inoltre affermato che il rafforzamento della sicurezza in Groenlandia richiede un impegno condiviso, ribadendo il ruolo centrale degli Stati Uniti e di Trump nel garantire la stabilità e la deterrenza dell'alleanza atlantica.

Nel corso del suo intervento al Parlamento europeo, Rutte ha spigato che il potenziamento dell'Alleanza Atlantica tramite l'aumento delle spese militari dei Paesi membri non sarebbe stato possibile senza l'intervento del presidente degli Stati Uniti: "Trump è molto importante per la Nato, voi pensate che Paesi come Spagna, Italia o Canada avrebbero speso di più per la Nato senza Trump? Voi pensate che l'Italia avrebbe speso 10 miliardi in più?" Il segretario generale della Nato, Mark Rutte, ha preso posizione ben precisa in riferimento al tema Stati Uniti. Nel bel mezzo di una situazione geopolitica intensa e complessa, con gli Usa che tengono sotto scacco l’Occidente e la Nato con minacce riguardanti la difesa del Vecchio Continente e la sovranità della Groenlandia, Rutte si è schierato al fianco del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Il segretario generale della Nato, Mark Rutte, ha espresso supporto alle osservazioni di Donald Trump sulla sicurezza dell’Artico e sulla Groenlandia.

In un contesto di crescente tensione tra Unione Europea e Stati Uniti, le dichiarazioni di Mark Rutte evidenziano l'importanza di un rapporto stabile e condiviso.

