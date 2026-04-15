L’Ordine dei Medici di Parigi ha annunciato la sua decisione di sciogliersi, denunciando pubblicamente un comportamento illecito interno. Secondo quanto comunicato, un gruppo di membri si sarebbe appropriato di fondi appartenenti all’ente, causando una perdita di risorse e fiducia. La decisione arriva dopo aver accertato l’esistenza di attività illecite e di un presunto sistema di appropriazione indebita di denaro.

“Una mafia che si appropria indebitamente di denaro”: l’Ordine dei Medici di Parigi si scioglie dopo anni di “fallimenti” Bertrand Métayer avec Inès Chaïeb – Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Medici ha votato mercoledì scorso per lo scioglimento dell’Ordine dei Medici di Parigi. La decisione è stata annunciata ufficialmente lunedì dal direttore dell’Agenzia Sanitaria Regionale dell’Île-de-France (ARS). Questo è l’ultimo episodio della crisi apparentemente senza fine che circonda l’Ordine dei Medici di Parigi. Lunedì 13 aprile, Denis Robin, direttore generale dell’ARS dell’Île-de-France, ha annunciato lo scioglimento dell’Ordine, a seguito di una proposta del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Medici (CNOM).🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - “Una mafia che si appropria indebitamente di denaro”, si scioglie l’Ordine dei medici di Parigi

Notizie correlate

Aiuta una mamma che si finge povera e si ritrova a processa per un furto di denaro: assoltaLa donna aveva aperto un conto e una carta prepagata a suo nome per sostenere un'amica che diceva di essere in difficoltà e con i figli da mantenere...

Dottoresse aggredite in corsia, l'ordine dei medici si costituisce parte civileAnalogamente la Casa dei Medici si pone al fianco della dottoressa Ilaria Guida, vittima di una recente aggressione avvenuta durante l’esercizio...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Mafia, i risultati dei Governi in 15 anni: da arresto superlatitanti con Berlusconi al colpo al clan Senese di Meloni. Passando per l’operazione Stige di Conte e l’affaire Petrolmafie di Draghi. DATI, INFOGRAFICA E VIDEO; Analisi delle norme svizzere per il contrasto della criminalità organizzata, nell'ottica delle esperienze normative italiane; Legalità: beni confiscati alle mafie, il Parlamento degli studenti farà monitoraggio; VIDEO | A scuola di legalità, un mese di incontri per la lotta alla mafia: Giovani senza punti di riferimento.

Beni confiscati alla mafia, il Parlamento degli studenti toscani avvia il monitoraggioGli studenti toscani monitorano i 682 beni confiscati alla mafia in Toscana. Protocollo d'intesa con la Fondazione Caponnetto ... gonews.it

Legalità e silenzio: il rischio di una cittàLegalità e silenzio: il rischio di una città. Ecco Pensieri e Parole, la rubrica curata da Vittorio Barazzotto. laprovinciadibiella.it

FERENTINO: La donna, già nota alle forze dell'ordine, è stata fermata mentre si trovava alla guida di un'auto. La droga era destinata al mercato locale. facebook

Quali sono i limiti della conoscenza umana Come nasce l’ordine sociale Qual è il rapporto tra libertà e potere Il ricordo di Lorenzo Infantino attraverso la discussione delle sue opere Con @an_battista @aledenicola @NickIannello64 e @fabi_gianfranco x.com