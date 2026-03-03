Aiuta una mamma che si finge povera e si ritrova a processa per un furto di denaro | assolta

Una donna di 38 anni, originaria della Puglia, è stata assolta nel processo che la vedeva imputata per aver falsificato strumenti di pagamento e usato indebitamente carte di credito. La vicenda è iniziata con l’accusa di aver frodato, ma alla fine è stata riconosciuta innocente e considerata vittima delle accuse. La sentenza è stata pronunciata dalla giudice Antonella Passalacqua.

La donna aveva aperto un conto e una carta prepagata a suo nome per sostenere un'amica che diceva di essere in difficoltà e con i figli da mantenere ma l'ha messa nei guai derubando una studentessa ANCONA - Da imputata a vittima. Si è concluso con un’assoluzione il processo a carico di una donna di 38 anni, originaria della Puglia, finita a giudizio davanti alla giudice Antonella Passalacqua per indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti. Il tribunale di Ancona oggi ha stabilito che l’imputata non ha commesso il fatto. La vicenda nasce dal tentativo della 38enne di aiutare un’amica che si era presentata come una mamma in gravi difficoltà economiche, con tre figli da mantenere e il marito in carcere. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

