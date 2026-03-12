Dottoresse aggredite in corsia l' ordine dei medici si costituisce parte civile

Il Consiglio dell’Ordine dei Medici di Caserta ha annunciato la propria costituzione di parte civile nel procedimento penale riguardante l'aggressione di due dottoresse in corsia. La decisione arriva in risposta all’episodio che ha coinvolto professionisti sanitari e sottolinea l’impegno dell’ordine nel tutelare i medici e odontoiatri contro atti di violenza. La notizia è stata resa nota attraverso una comunicazione ufficiale.

Analogamente la Casa dei Medici si pone al fianco della dottoressa Ilaria Guida, vittima di una recente aggressione avvenuta durante l'esercizio della professione nel Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero San Giuseppe Moscati di Aversa. Tali episodi rappresentano un atto di violenza inaccettabile che non colpisce soltanto il professionista coinvolto, ma offende l'intera categoria medica. "Ogni aggressione ai danni di un medico nell'esercizio delle proprie funzioni costituisce un attacco alla professione, alle istituzioni sanitarie e al rapporto di fiducia tra cittadini e sistema sanitario", ha dichiarato il presidente dell'Ordine Carlo Manzi.