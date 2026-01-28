Tra natura e panorami | i Colli Euganei in e-bike

Da padovaoggi.it 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra natura e panorami: i Colli Euganei in e-bike Un percorso ad anello attraversa i Colli Euganei, portando i ciclisti alla scoperta di un territorio ricco di sorprese. Tra borghi storici, colline e scorci vulcanici, l’Anello dei Colli Euganei permette di godersi un paesaggio vario e affascinante. Pedalare tra campagna e panorami significa immergersi in un angolo di natura ancora intatta, ideale per chi cerca un’avventura all’aria aperta.

L’Anello dei Colli Euganei è un percorso ad anello che accompagna lentamente alla scoperta di un territorio ricco di natura, borghi storici e scorci sempre diversi, tra campagna, colline e profili vulcanici. La nostra escursione guidata in e-bike prende il via da Baone alle ore 9:00 e si sviluppa nell’arco dell’intera giornata, seguendo un ritmo tranquillo e adatto a tutti, anche a chi non è allenato. Durante il percorso sono previste soste pensate per vivere appieno l’esperienza: una pausa caffè a Vo’ Vecchio nella mattinata, ideale per assaporare l’atmosfera del territorio, e una sosta pomeridiana a Monselice, immersi nel fascino del suo centro storico e del paesaggio circostante.🔗 Leggi su Padovaoggi.itImmagine generica

Approfondimenti su Colli Euganei

"Monte Santa Cecilia: camminando tra i panorami dei Colli Euganei e antiche rovine"

Monte Santa Cecilia offre un percorso tra i paesaggi dei Colli Euganei, unendo natura, storia e panorami.

Panorami unici tra storia e natura: rinascono i sentieri di via per Vezio e Scabium

Spettacolare giro in e-bike sui Colli Euganei - Seconda parte

Video Spettacolare giro in e-bike sui Colli Euganei - Seconda parte

Ultime notizie su Colli Euganei

