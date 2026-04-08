La storia di Annie Ramos la moglie di un soldato americano arrestata dall’ICE perché quando aveva 22 mesi era entrata irregolarmente negli Usa

Annie Ramos, una donna di 22 anni, è stata arrestata dall’ICE negli Stati Uniti. Le autorità di immigrazione l’hanno definita un’immigrata clandestina proveniente dall’Honduras. Ramos è arrivata negli Stati Uniti all’età di due anni e ora si trova coinvolta in un procedimento legale legato al suo status di immigrata. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla gestione dei casi di persone entrate irregolarmente nel paese da bambini.

«Un’immigrata clandestina proveniente dall’Honduras»: questa la definizione che le autorità per l’immigrazione ICE hanno dato della 22enne Annie Ramos, immigrata clandestina arrivata negli Stati Uniti all’età di due anni. Fin qui nulla di nuovo, se non fosse che non si trattava di un’immigrata irregolare qualunque, ma della moglie del sergente maggiore Matthew Blank. Dopo cinque giorni di detenzione in Lousiana, la donna è stata finalmente rilasciata. Il matrimonio tra il soldato e la giovane immigrata irregolare. Il sergente maggiore Matthew Blank e la studentessa di biochimica 22enne Annie Ramos erano sposati solo da pochi giorni quando da Houston si sono recati alla base in cui è di stanza il marito, che si è arruolato più di cinque anni fa e ha prestato servizio in Medio Oriente e in Europa. 🔗 Leggi su Open.online

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Si parla di: ICE libera la moglie di un sergente statunitense dopo quattro mesi di detenzione; Sposa di un sergente dell'Esercito degli Stati Uniti arrestata e a rischio di deportazione.

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