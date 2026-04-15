Un virus marino ha fatto il salto di specie | una persona ha perso la vista

Un virus marino noto come CMNV, che normalmente infetta pesci e crostacei in tutto il mondo, ha infettato per la prima volta una persona, causando la perdita della vista. L'infezione si è verificata in un contesto in cui il virus aveva già colpito numerose specie acquatiche in cinque continenti. Le autorità sanitarie stanno monitorando la situazione e analizzando i rischi di diffusione del virus tra gli esseri umani.

Per la prima volta nella storia, un virus che colpisce animali marini ha infettato l'essere umano, causando una grave malattia oculare con perdita della vista. La scoperta, pubblicata su Nature Microbiology, sembra aprire un nuovo capitolo nella ricerca sulle zoonosi e sulle minacce infettive emergenti. Ecco cosa sappiamo. Il responsabile è il Covert Mortality Nodavirus (CMNV), un patogeno finora noto per infettare esclusivamente invertebrati e pesci, dai gamberetti ai crostacei passando per altre specie acquatiche, provocando perdita di colore e letargia. Fino a qualche settimana fa si riteneva impossibile questo virus che potesse colpire l'uomo.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Un virus marino ha fatto il salto di specie: una persona ha perso la vista Notizie correlate Leggi anche: Un virus marino può infettare l’occhio dell’uomo, in uno studio la scoperta sul possibile salto di specie Pulp Podcast ha fatto un salto di specie con Meloni: è una mossa che Fedez preparava dal 2024La puntata con Giorgia Meloni sul referendum conferma la trasformazione di Pulp Podcast: da spazio di intrattenimento a progetto editoriale. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Un virus marino può infettare occhio umano: possibile salto di specie. Lo studio cinese; Virus marino contagia l'occhio dell'uomo, la scoperta e l'allarme per l'ipotesi salto di specie; Dai pesci un nuovo virus che può causare gravi danni all’occhio umano: ecco come ci si infetta; Virus marino può causare la perdita della vista nell'uomo, per Bassetti è la prima volta: cos'è il Nodavirus. Bassetti: Per prima volta un virus marino è passato all’uomo. Una persona ha perso la vistaCome ha spiegato nei giorni scorsi su X l’infettivologo Matteo Bassetti, un virus marino avrebbe compiuto il salto ... blitzquotidiano.it Bassetti: 'Per la prima volta un virus marino è passato all'uomo. Una persona ha perso la vista'Per la prima volta un virus marino è passato all'uomo. Lo afferma l'infettivologo Matteo Bassetti su X, citando uno studio pubblicato su Nature Microbiology. (ANSA) ... ansa.it “Scoperto virus marino che si trasmette all’uomo”, l'allarme di Bassetti: “Provoca danni permanenti alla vista” leggi --> https://www.teleone.it/2026/04/14/scoperto-virus-marino-che-si-trasmette-alluomo-allarme-di-bassetti-provoca-danni-permanenti-alla- facebook Per la prima volta un virus marino ha fatto il salto di specie e ha infetta un uomo in Cina. Un segnale preoccupante che non possiamo ignorare. L'approfondimento di #LAV qui lav.it/news/virus-ori… x.com