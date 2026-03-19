Pulp Podcast ha fatto un salto di specie con Meloni | è una mossa che Fedez preparava dal 2024

Pulp Podcast ha ospitato per la prima volta Giorgia Meloni, segnando una svolta nel suo percorso. La puntata incentrata sul referendum ha mostrato un cambio di tono, passando da semplice intrattenimento a contenuto più orientato all’approfondimento. Questa scelta arriva dopo che Fedez aveva annunciato di voler portare avanti questa direzione a partire dal 2024.

La puntata con Giorgia Meloni sul referendum conferma la trasformazione di Pulp Podcast: da spazio di intrattenimento a progetto editoriale. Da tempo Fedez lavora a un formato diverso che segue una traiettoria già vista all’estero, dove creator e streamer stanno costruendo nuove piattaforme che cercano di fare informazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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A Pulp Podcast Meloni ha parlato per il 77% del tempo e la parola da lei più usata è diciamo, pronunciata 43 volte. x.com