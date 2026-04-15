Un’indagine internazionale pubblicata dal Financial Times ha rivelato dettagli su un satellite cinese utilizzato per attività di spionaggio e attacchi contro basi statunitensi. Secondo quanto riportato, l’Iran avrebbe collaborato con la Cina per preparare operazioni di sorveglianza e attacchi mirati. La scoperta si basa su documenti e analisi di intelligence che indicano un collegamento tra le azioni del satellite e i piani di attacco.

Un’indagine internazionale pubblicata dal Financial Times ha portato alla luce un nuovo tassello nella crescente militarizzazione dello spazio in Medio Oriente: l’Iran avrebbe acquisito in modo discreto un satellite ad alta risoluzione costruito in Cina, utilizzato per monitorare e colpire obiettivi militari statunitensi nella regione. La rivelazione stressa ancor di più quanto la cooperazione tra Iran, Cina e Russia sia ormai sempre più strutturata e strategica. Secondo documenti militari trapelati e analisi indipendenti, il dispositivo – noto come TEE-01B – avrebbe fornito alla Guardia Rivoluzionaria iraniana una capacità senza precedenti di sorveglianza e targeting, segnando un salto qualitativo nella proiezione militare del Paese.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Un satellite segreto cinese per spiare e colpire le basi Usa: così l’Iran preparava gli attacchi

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