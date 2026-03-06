Iran da Aviano a Sigonella | le basi Usa in Italia solo per rifornimento e logistica Ma il Muos di Niscemi è fondamentale per gli attacchi

In Italia, le basi militari statunitensi di Aviano e Sigonella sono principalmente utilizzate per scopi di rifornimento e logistica, senza coinvolgimento diretto nelle operazioni militari. Tuttavia, il sistema di comunicazioni satellitari Muos di Niscemi riveste un ruolo strategico nei piani di attacco. Recentemente, nella base di Aviano è stato aumentato il livello di allarme, anche se ufficialmente non sono state segnalate operazioni attive.

Roma, 6 marzo 2026 – Nella base aerea americana di Aviano, a Pordenone, è stato alzato il livello di allarme anche se formalmente non viene utilizzata in modo diretto dalle Forze armate Usa per la guerra in Iran. Eppure da giorni si nota un insolito movimento di uomini e mezzi e gli aerei da ricognizione normalmente utilizzati per compiti di routine nel Nord Europa hanno intensificato i decolli. In queste settimane di tensione si temono anche manifestazioni dei soliti movimenti antagonisti e anche su questo aspetto su disposizione del prefetto di Pordenone è stata elevata la soglia dei controlli. La stessa cosa vale per la base di Sigonella, in Sicilia, e della base Ederle a Vicenza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Iran, da Aviano a Sigonella: le basi Usa in Italia solo per rifornimento e logistica. Ma il Muos di Niscemi è fondamentale per gli attacchi Leggi anche: Guerra Iran, le basi Usa in Italia: Aviano, Ederle e Sigonella. Gli aerei partono solo per i rifornimenti Leggi anche: Cosa succede nelle basi Usa in Italia (da Aviano a Sigonella) dopo l'attacco all'Iran Una selezione di notizie su Iran da Aviano a Sigonella le basi Usa.... Temi più discussi: Dove possono arrivare i missili iraniani: la mappa con le distanze. Allerta Sigonella, faro Nato sul Muos di Niscemi; Italia in guerra a sua insaputa? Base di Sigonella e stazione Muos di Niscemi utilizzate nelle operazioni di guerra contro l’Iran; Guerra Iran, le basi Usa in Italia: Aviano, Ederle e Sigonella. Gli aerei partono solo per i rifornimenti; Sigonella, Aviano, il Muos: quali sono le infrastrutture Usa in Italia. La domanda di Tajani all'ambasciatrice in fuga dall'Iran: Oggi come sono i bombardamenti?L'ambasciata italiana a Teheran chiusa per motivi di sicurezza. La diplomatica e 50 connazionali trasferiti in Azerbaijan. ilfattoquotidiano.it Cos'è il Muos: le parabole in Sicilia che guidano droni, missili e sottomarini all'attacco in Iran(Adnkronos) - Nel cuore della Sicilia, a pochi chilometri da Niscemi, in provincia di Caltanissetta, si erge una delle installazioni militari ... notizie.tiscali.it Tgs. . Iran, Sigonella e il Muos di Niscemi: il tema approda in Parlamento. Presentata un'interrogazione sull'uso di basi italiane. Il governo: 'Al momento dagli Usa nessuna richiesta'. Alto il numero di italiani, fra cui diversi siciliani, bloccati all'estero. servizio di G - facebook.com facebook Finora gli Usa non hanno richiesto l'utilizzo delle basi militari sparse nella penisola. Il Muos di Niscemi è (come sempre) in attività, a Sigonella negli ultimi giorni si è registrato un via vai più intenso del solito. Il M5s: "Il governo chiarisca" x.com