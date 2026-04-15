Il 10 aprile scorso, Angelina Mango ha spento 25 candeline. Per festeggiare questa ricorrenza, ha scelto di farsi tatuare un nuovo disegno. La cantante ha condiviso sui social alcune immagini del suo nuovo inchiostro, senza tuttavia rivelare i dettagli del tatuaggio o i motivi dietro questa decisione. L’evento ha attirato l’attenzione dei fan, interessati a conoscere meglio le sue scelte personali.

H a compiuto 25 anni il 10 aprile, e per l’occasione Angelina Mango ha deciso di regalarsi un nuovo tatuaggio. E come tutti i tatuaggi che si rispettino anche questo ha un significato molto speciale per la giovane artista. Angelina Mango è pronta a tornare sul palco, nei teatri. Tutto sul nuovo tour X Leggi anche › Angelina Mango e Antonio Agostinelli: è nato un amore? Angelina Mango, un tatuaggio per la sua Gin. La cantante si è fatta tatuare tre lettere sulle dita di una mano: G, I e N. È il nome della sua cagnolina Gin, a cui è molto legata. Una scelta discreta ma sempre sotto gli occhi, testimone dell’affetto profondo che nutre per la bestiola, un barboncino color biscotto.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Un regalo a sé stessa per i suoi 25 anni

dying for love i served my boyfriend’s cruel brother for 5 years. tonight, i’m free.

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