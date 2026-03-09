Whoopi Goldberg all' asta 50 anni di suoi ricordi che lei stessa ci racconta

L'attrice americana ha annunciato l'asta di 50 anni di ricordi personali, oggetti che ha condiviso con il pubblico nel corso della sua carriera. Durante un incontro, ha descritto alcuni di questi frammenti, offrendo uno sguardo diretto sul suo passato e sulle esperienze che ha deciso di mettere all’asta. La vendita comprende pezzi significativi legati alla sua vita professionale e privata.