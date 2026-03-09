Whoopi Goldberg all' asta 50 anni di suoi ricordi che lei stessa ci racconta
L'attrice americana ha annunciato l'asta di 50 anni di ricordi personali, oggetti che ha condiviso con il pubblico nel corso della sua carriera. Durante un incontro, ha descritto alcuni di questi frammenti, offrendo uno sguardo diretto sul suo passato e sulle esperienze che ha deciso di mettere all’asta. La vendita comprende pezzi significativi legati alla sua vita professionale e privata.
Abbiamo incontrato la straordinaria attrice americana che ci ha aperto le porte del suo mondo, parlandoci di alcuni frammenti preziosi della sua vita, custoditi nei suoi oggetti più personali. Oggi questi pezzi favolosi sono pronti per essere tramandati al prossimo erede, attraverso un’asta esclusiva a sostegno di una causa solidale. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
“Così ho conosciuto Whoopi Goldberg, poi lei ha iniziato a guardare Un Posto al Sole a mia insaputa e mi ha chiamato per chiedermi di partecipare”: Patrizio Rispo raccontaChi segue “Un posto al sole” sa che da qualche giorno, precisamente dallo scorso venerdì, negli episodi compare un nuovo personaggio, quello di...
Patrizio Rispo racconta il suo colpo da maestro: “Ecco come ho portato Whoopi Goldberg a Un posto al sole”A La volta buona, Patrizio Rispo ha raccontato come è riuscito a convincere Whoopi Goldberg a partecipare a Un posto al sole: "È rimasta colpita dai...
Woopi Goldbergh in Un posto al sole: Amo Napoli e l'Italia - Vita in diretta 26/01/2026
Una selezione di notizie su Whoopi Goldberg.
Argomenti discussi: Patrizio Rispo: Così ho vissuto la mia Napoli con Whoopi Goldberg. E non finisce qui.
Un posto al sole: Whoopi Goldberg inizia a girare, primi ciak per lei!I fan di Un posto al sole ricorderanno senz’altro la sorpresa dell’estate scorsa, quando d’improvviso fu diffusa la notizia che la grande Whoopi Goldberg sarebbe entrata nel cast della soap partenopea ... tvsoap.it
Whoopi Goldberg in Un posto al sole: debutta Eleanor PriceGoldberg interpreta Eleanor Price, un’esuberante imprenditrice americana, descritta come positiva, curiosa e determinata. Il suo arrivo a Napoli è motivato dalla commissione di un lussuoso yacht ai ... it.blastingnews.com