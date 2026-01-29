Edizioni BD & J-POP festeggia i suoi vent’anni con un regalo speciale a tutti i lettori!

Edizioni BD e J-POP Manga celebrano i vent’anni e decidono di ringraziare i lettori con un regalo speciale. L’azienda ha deciso di fare qualcosa di diverso per festeggiare questo importante traguardo, dando a tutti i fan un motivo in più per sorridere. Nessuna grande festa, solo un gesto concreto per ringraziare chi li ha supportati in questi anni.

In occasione i suoi vent’anni, Edizioni BD & J-POP Manga ha deciso di dare a tutti i suoi lettori un regalo speciale per celebrare questo importante traguardo. Ecco il comunicato stampa: Poster JPOP -©Edizioni BD & J-POP Manga Quest’anno Edizioni BD & J-POP Manga festeggiano i 20 anni dalla nascita della casa editrice. Un compleanno significativo che l’editore vuole celebrare insieme ai propri lettori dando il via ai festeggiamenti con una campagna promozionale da non perdere! Dal 29 gennaio al 28 febbraio sarà applicato uno sconto del 20% sui titoli usciti fino al 29 luglio 2025. L’offerta sarà valida presso le librerie e fumetterie aderenti e sui principali rivenditori online, compreso il sito dell’editore. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Edizioni BD & J-POP festeggia i suoi vent’anni con un regalo speciale a tutti i lettori! Approfondimenti su Edizioni BD J POP Edizioni BD & J-POP Manga danno il via ai festeggiamenti per i loro 20 anni! Edizioni BD e J-POP Manga festeggiano 20 anni di attività. Edizioni BD & J-POP Manga a Milan Games Week & Cartoomics 2025 La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Edizioni BD J POP Argomenti discussi: J-Pop e Edizioni BD: i fumetti in uscita questa settimana (19 – 25 gennaio 2026); J-Pop Manga – Le uscite dal 26 gennaio all’1 febbraio 2026; Edizioni BD & J-POP Manga annunciano gli socnti per il 20 esimo anniversario; Tutto quello che sappiamo su Edizioni BD & J-POP Manga compiono 20 anni. Edizioni BD & J-POP festeggia i suoi vent’anni con un regalo speciale a tutti i lettori!In occasione i suoi vent’anni, Edizioni BD & J-POP Manga ha deciso di dare ... msn.com J-POP Manga ed Edizioni BD: le novità di Maggio 2025Grazie al fitto calendario di uscite di maggio 2025, J-POP Manga ed Edizioni BD si preparano a offrire una primavera editoriale memorabile, a tinte decise e spesso inquietanti, per ogni tipo di ... drcommodore.it È il momento di festeggiare i 20 anni di Edizioni BD! Dal 29 gennaio al 28 febbraio 2026, tutti i titoli Edizioni BD usciti fino al 29 luglio 2025 saranno scontati del 20% in librerie, fumetterie e store online aderenti Un’occasione perfetta per recuperare serie f - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.