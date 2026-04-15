Un quarto di secolo di volontariato 25 anni della Protezione civile di Bellaria | Angeli custodi in giallo

In occasione del 25° anniversario dell’associazione di Protezione civile di Bellaria Igea Marina, si è tenuta una cena presso l'hotel Pozzi. L’evento ha visto la partecipazione di volontari e rappresentanti, riunendo diversi membri per celebrare un quarto di secolo di attività. Durante la serata sono stati condivisi ricordi e riconoscimenti, con un focus sul lavoro svolto e sugli obiettivi futuri dell’organizzazione.

In occasione del 25esimo anniversario dell’associazione di Protezione civile “Gigi Tagliani” di Bellaria Igea Marina, si è svolta gli scorsi giorni presso l'hotel Pozzi, una partecipata cena sociale: momento di condivisione che ha unito ricordi, riconoscenza e uno sguardo concreto verso il futuro.🔗 Leggi su Riminitoday.it Leggi anche: Volontariato, bando della Regione Campania per assegnare 43 mezzi speciali di protezione civile Emergenze, prove sul campo a Bellaria: cittadini invitati all’esercitazione della Protezione civile“Lavoriamo al meglio per prepararci al peggio”: questo il titolo dell’esercitazione di Protezione civile pratica-operativa dedicata al rischio... Temi più discussi: Un quarto di secolo con le maniche rimboccate: la Protezione Civile di Bellaria Igea Marina festeggia i suoi 25 anni; Salvamento, tre italiani nella prima enciclopedia su 45 secoli di storia di salvataggi e salvatori; Il questore alla festa della Polizia: Tra due mesi il nuovo commissariato di Cesena -; Piantedosi alla festa della polizia: La minaccia eversiva è reale. Inaccettabile che la difesa della legalità diventi marchio per agenti. **Niscemi: Musumeci, 'un quarto di secolo di inerzie, sottovalutazioni e omissioni di altri'**Palermo, 4 feb. (Adnkronos) - È chiaro che ho il diritto e il dovere di respingere, con fermezza, la rappresentazione che isola strumentalmente un singolo passaggio negli ultimi tre mesi del mio ... iltempo.it La Protezione Civile Gigi Tagliani di Bellaria Igea Marina festeggia i 25 anniIn occasione del 25° anniversario dell’Associazione di Protezione Civile Gigi Tagliani di Bellaria Igea Marina, si è svolta gli scorsi giorni presso l'hotel Pozzi, una partecipata cena sociale: mome ... msn.com FURTI SENZA FRENI A SAVIANO: SMONTANO UNA RINGHIERA DI PROTEZIONE IN PIENO GIORNO. BORRELLI: “CRIMINALITA’ FUORI CONTROLLO, SERVONO PATTUGLIAMENTI E VIDEOSORVEGLIANZA” Un episodio di gravità inaudita è stato docum - facebook.com facebook ESET: nuove funzionalità per la protezione delle interazioni tra AI e dipendenti @esetitalia x.com