Sabato prossimo, Bellaria Igea Marina ospiterà un’esercitazione pratica della Protezione civile dedicata al rischio idrogeologico. L’evento coinvolge cittadini invitati a partecipare a prove sul campo, con l’obiettivo di testare le procedure di emergenza e migliorare la risposta in situazioni di criticità. L’iniziativa si inserisce in un programma di preparazione alle eventuali emergenze naturali.

“Lavoriamo al meglio per prepararci al peggio”: questo il titolo dell’esercitazione di Protezione civile pratica-operativa dedicata al rischio idrogeologico, che Bellaria Igea Marina si prepara ad accogliere il prossimo sabato. Un importante momento di formazione, prevenzione e sensibilizzazione, tanto per i volontari quanto per i cittadini, che si svolgerà a partire dalle ore 9 presso il Lago della Fornace, vedendo il coinvolgimento attivo della Protezione civile locale “Gigi Tagliani” e del “Vsm Volontari Soccorso in Mare”, impegnati in una simulazione realistica di gestione dell’emergenza. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Bellaria... 🔗 Leggi su Riminitoday.it

© Riminitoday.it - Emergenze, prove sul campo a Bellaria: cittadini invitati all’esercitazione della Protezione civile

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