Torino cambia volto il viale alberato in corso Racconigi | circa 611mila euro per l’intervento

A Torino, il viale corso Racconigi cambia volto. La zona tra via Monginevro e piazza Robilant è stata riqualificata con un investimento di circa 611 mila euro. Lunedì 2 febbraio, durante l’inaugurazione, sono stati presenti il sindaco Stefano Lo Russo, l’assessora Chiara Foglietta e la presidente della Circoscrizione 3, Francesca Troise. La rinnovata area si presenta più curata e accessibile, pronta a migliorare la vita dei cittadini e rendere più piacevole la passeggiata lungo il viale.

Corso Racconigi è stato riqualificato nel tratto tra via Monginevro e piazza Robilant. Lunedì 2 febbraio all'inaugurazione hanno preso parte il sindaco di Torino Stefano Lo Russo, l'assessora alla Mobilità Chiara Foglietta e la presidente della Circoscrizione 3, Francesca Troise. Con il taglio del nastro, la Città ha ufficialmente riconsegnato ai cittadini il viale, la cui trasformazione ha permesso di superare le criticità legate al parcheggio selvaggio attraverso la creazione di una nuova banchina centrale che ospita un doppio camminamento pedonale e una pista ciclabile bidirezionale.

A partire dal 12 gennaio, via Autostrada sarà sottoposta a un intervento di riqualificazione che prevede la trasformazione del tratto tra le rotatorie di via Spino e via Carnovali in un viale alberato.

