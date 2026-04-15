Un nuovo Simone Cerasuolo | Dopo l’oro di Singapore convinzione ed energie mentali triplicate

Simone Cerasuolo ha dichiarato di aver aumentato la propria convinzione e le energie mentali dopo aver vinto l’oro nei 50 rana maschili ai Mondiali di Singapore dell’anno scorso. In un’intervista, ha spiegato di sentirsi ora in una “nuova dimensione” e di aver riscoperto un maggiore potere della consapevolezza. La sua performance ha segnato un punto di svolta nella sua carriera e ha influenzato il suo approccio alle gare successive.

Il potere della consapevolezza. Simone Cerasuolo è entrato in una nuova dimensione grazie a quell’oro nei 50 rana maschili nei Mondiali di Singapore dell’anno scorso. La testa fa tanto nell’approccio alla gara e quando si compete con fiducia tutto è molto più facile. E così, il romagnolo ha dimostrato nel secondo giorno degli Assoluti Primaverili di Riccione di non essere solo uno specialista dell’unica vasca della rana, ma di potersi disimpegnare piuttosto bene anche nella doppia distanza. La base di velocità aiuta e il resto è il grande lavoro fatto col plus dato dal potercela fare. In questo modo si giustifica un muro abbattuto, ovvero quello dei 59?.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Un nuovo Simone Cerasuolo: “Dopo l’oro di Singapore convinzione ed energie mentali triplicate” Notizie correlate Leggi anche: Ternana-Torres, Fabio Liverani: “Recuperare le energie mentali. Soluzioni per evitare giocatori fuorilista dopo il mercato” Insigne: “A Napoli i tifosi si aspettavano sempre di più, le mie energie mentali erano finite”Alla Gazzetta: "In Canada professionalmente mi aspettavo un calcio diverso ma come esperienza di vita è stata fantastica. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: debuttano Sara Curtis e Simone Cerasuolo! Attesa per Alessandra Mao; Nuoto, Riccione, Parigi, Los Angeles: scatta la lunga volata di Cerasuolo; Campionati Italiani nuoto 2026: tutti i big presenti e la voglia di emergere di tanti nomi nuovi; Campionati Italiani nuoto 2026 oggi: orari 15 aprile, tv, programma, streaming, big azzurri in gara. Assoluti nuoto Riccione: Angiolini e Nannucci da record, Cerasuolo vinceTra le presenze più attese, spiccavano i debutti di Sara Curtis e Simone Cerasuolo. Tuttavia, la giovane promessa Alessandra Mao non ha potuto partecipare alle competizioni a causa di un virus ... it.blastingnews.com Nuoto, Riccione, Parigi, Los Angeles: scatta la lunga volata di CerasuoloLa prima volta di un campionato italiano primaverile con un campione del mondo romagnolo al via. La Romagna del nuoto, da oggi a sabato, alla piscina ... corriereromagna.it Simone Cerasuolo si esalta nei 100 rana a Riccione: record personale sbriciolato e prestazione di livello mondiale facebook