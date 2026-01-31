Ternana-Torres Fabio Liverani | Recuperare le energie mentali Soluzioni per evitare giocatori fuorilista dopo il mercato
Alla vigilia della partita contro la Torres, allenatore Fabio Liverani chiede ai suoi di recuperare le energie mentali. Il tecnico spiega che bisogna trovare soluzioni per evitare che i giocatori siano fuori lista dopo il mercato. La sfida si gioca domenica alle 14.30.
Alla vigilia di Ternana-Torres (domenica 1 febbraio ore 14.30) è intervenuto il tecnico Fabio Liverani in conferenza stampa. Il mister è tornato sulla semifinale di Coppa Italia contro il Potenza – persa ai rigori – proiettandosi sulla gara di domani contro i sardi e le ultime battute della.🔗 Leggi su Ternitoday.it
Approfondimenti su Ternana Torres
Pianese-Ternana, Fabio Liverani: “Mercato eventuale di contorno. Non sprecare ciò che è stato conquistato”
Fabio Liverani sottolinea che il mercato sarà un aspetto secondario, mantenendo l’attenzione sui risultati ottenuti.
Ternana-Livorno, Fabio Liverani: “La sostenibilità del club esula da cessioni importanti. Nessuna emergenza di mercato”
Il match tra Ternana e Livorno, in programma allo stadio Liberati nel posticipo della ventesima giornata del 2026, vedrà Fabio Liverani sottolineare come la sostenibilità del club non dipenda da cessioni importanti.
Ultime notizie su Ternana Torres
Argomenti discussi: Ternana, al Liberati per il riscatto. Serve la svolta contro la Torres; Ternana fuori dalla Coppa, tifosi delusi. Fabio Liverani: La squadra non è spenta; Ternana, Liverani: Sbagliamo troppo l’ultimo passaggio; Coppa Italia, Potenza-Ternana: probabili formazioni, orario d’inizio e diretta tv.
LIVE – Ternana-Torres, Liverani: Dobbiamo recuperare energie mentaliDomani arriva la Torres, Liverani presenta la sfida del Liberati. ternananews.it
Ternana-Torres, Liverani: «Delusione per la Coppa. La squadra ha difetti ma non ha mai mollato»di Mattia Farinacci Incassata – ma non metabolizzata – l’uscita di scena dalla Coppa Italia, la Ternana torna a concentrarsi sul campionato e la sfida alla Torres di domenica: «La Torres è una squadra ... umbria24.it
Domenica 1 febbraio 2026, ore 14:15, torna l'appuntamento con Ternana Live Show. Per Ternana - Torres, in studio, Livia Torre, Alberto Favilla e Raffaele Riccardi. Leggeremo i vostri messaggi whatsapp, seguiteci. facebook
#SerieC Trasferta complicata per la #Torres di Alfonso Greco contro la Ternana di Liverani: numeri e precedenti della gara x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.