Insigne | A Napoli i tifosi si aspettavano sempre di più le mie energie mentali erano finite

Lorenzo Insigne ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dopo aver iniziato la sua nuova avventura al Pescara. Ha parlato delle aspettative dei tifosi del Napoli, sottolineando come spesso si aspettassero sempre di più. Ha anche spiegato che, nel periodo trascorso a Napoli, le sue energie mentali si erano esaurite. La conversazione si è concentrata sui cambiamenti nella sua carriera recente.

Alla Gazzetta: "In Canada professionalmente mi aspettavo un calcio diverso ma come esperienza di vita è stata fantastica. Ai miei figli sono mancati tanto gli amici e la scuola di Toronto" Lorenzo Insigne intervistato dalla Gazzetta dopo l’inizio della sua avventura a Pescara. A Pescara, come a Napoli, apre la finestra e vede il mare. A Toronto per diversi mesi ha visto la neve.«Ma come esperienza di vita è stato fantastica. Siamo tornati e ai miei figli (ora sono tre, ndr) sono mancati tanto gli amici e la scuola di Toronto». Forse quando è andato via da Napoli aveva meno entusiasmo rispetto a quello di oggi.«No, non credo. Dopo 12 anni era giusto cambiare, forse non così lontano, ma vabbè. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

