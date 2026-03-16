Il vetro e gli specchi 5.0 Cento anni di attività per Vetreria Vitrum di Lucignano

Vetreria Vitrum di Lucignano ha festeggiato i cento anni di attività, inaugurata nel 1926. L’azienda si occupa di lavorazione del vetro e degli specchi e si è affermata come un punto di riferimento a livello nazionale. La sua storia si caratterizza come un esempio di imprenditoria familiare che ha saputo adattarsi nel tempo. La società continua a operare nel settore con una lunga tradizione alle spalle.

L’azienda, nata nel 1926, è un punto di riferimento a livello nazionale per la lavorazione del vetro. Il traguardo sarà festeggiato venerdì 17 aprile con un meeting sugli sviluppi 4.0 e 5.0 nella produzione Cento anni di attività per Vetreria Vitrum di Lucignano. L’azienda, costituita nel lontano 1926, è oggi un punto di riferimento a livello nazionale per la lavorazione del vetro e degli specchi, testimoniando una lunga storia di imprenditoria familiare che è stata costantemente capace di adeguare, rinnovare e modernizzare l’attività secondo le evoluzioni dei settori di edilizia e arredamento. Questo dinamismo è stato ribadito dai recenti investimenti per ampliare la sede nel cuore della Valdichiana e per sviluppare una produzione sempre più orientata ai principi dell’industria 5. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Articoli correlati Rosa Salvatore (Insieme per Lucignano): “Servono interventi per migliorare l’accessibilità del borgo di Lucignano per i turisti”Arezzo, 26 febbraio 2026 – Rosa Salvatore (Insieme per Lucignano): “Servono interventi per migliorare l’accessibilità del borgo di Lucignano per i... Lanciare specchi nello spazio e vendere la luce solare di notte: il progetto di Reflect Orbital allarma gli scienziatiUna startup californiana ha presentato un progetto che suona come fantascienza: lanciare migliaia di specchi nello spazio per riflettere la luce... Una raccolta di contenuti su Vetreria Vitrum di Verso Vitrum 2025 in Fiera Milano, gli Stati Uniti si confermano il primo mercatoIl vetro italiano continua a essere appealing per il mercato a stelle e strisce. Secondo le evidenze di GIMAV – Associazione Italiana dei Fornitori di Macchine, Accessori e Prodotti Speciali per la ... affaritaliani.it Vetro made in Italy, gli Usa primo mercato dell'export nel 2024L'anno scorso si è chiuso con una crescita dell'11% per tutta la filiera ma l'ipotesi di nuovi dazi preoccupa le imprese. Tutti i dati delle esportazioni sui principali mercati esteri nell'indagine di ... ilgiornale.it