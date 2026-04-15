Un leone di cera al MAO | l' opera di Bekhbaatar Enkhtur entra nelle collezioni del museo

Da torinotoday.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il MAO di Torino ha aggiunto una nuova opera alla sua collezione: un leone di cera realizzato dall'artista mongolo Bekhbaatar Enkhtur. L'opera è stata collocata nella galleria dedicata all’Asia centro-meridionale e alla Regione Himalayana, a partire da martedì 14 aprile 2026. La presenza di questa creazione fa parte di un progetto di esposizione di opere contemporanee provenienti dalla regione.

Il MAO Museo d’Arte Orientale di Torino si arricchisce di un nuovo tesoro contemporaneo: da martedì 14 aprile 2026, la galleria dedicata all’Asia centro-meridionale e alla Regione Himalayana, ospita un’opera site specific dell'artista mongolo Bekhbaatar Enkhtur. L'intervento, intitolato.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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