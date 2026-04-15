Un leone di cera al MAO | l' opera di Bekhbaatar Enkhtur entra nelle collezioni del museo

Il MAO di Torino ha aggiunto una nuova opera alla sua collezione: un leone di cera realizzato dall'artista mongolo Bekhbaatar Enkhtur. L'opera è stata collocata nella galleria dedicata all’Asia centro-meridionale e alla Regione Himalayana, a partire da martedì 14 aprile 2026. La presenza di questa creazione fa parte di un progetto di esposizione di opere contemporanee provenienti dalla regione.

Il MAO Museo d’Arte Orientale di Torino si arricchisce di un nuovo tesoro contemporaneo: da martedì 14 aprile 2026, la galleria dedicata all’Asia centro-meridionale e alla Regione Himalayana, ospita un’opera site specific dell'artista mongolo Bekhbaatar Enkhtur. L'intervento, intitolato.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Da collezioni corporate a sedi museo, quando l’arte entra in azienda(Adnkronos) – Negli ultimi anni l’arte è uscita sempre più spesso dai musei per entrare negli spazi e nelle strategie delle imprese, come linguaggio... Leggi anche: Di carne, di cera, di ossa: la visita di NarteA al Museo dedicato all’anatomia umana Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Bekhbaatar Enkhtur in dialogo con le opere della sezione himalayana del MAO; Bekhbaatar Enkhtur, nuova opera site specific al MAO; Enkhtur dialoga con le collezioni MAO; Bekhbaatar Enkhtur: nuova scultura al MAO di Torino. Un leone di cera al MAO: l'opera di Bekhbaatar Enkhtur entra nelle collezioni del museoDal 14 aprile 2026 al MAO di Torino l'opera site specific di Bekhbaatar Enkhtur. Una scultura in cera d'api che dialoga con la collezione permanente himalayana ... torinotoday.it Una nuova opera site-specific entra nelle collezioni del museo L’artista mongolo Bekhbaatar Enkhtur (@bekhenkh) si ispira ai leoni guardiani posti all’ingresso dei templi – codificati durante le dinastie Ming e Qing – per dare forma a una reinterpretazione facebook