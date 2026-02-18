Da collezioni corporate a sedi museo quando l’arte entra in azienda

Negli ultimi anni, molte aziende hanno deciso di portare l’arte nei propri ambienti, trasformando le sedi in spazi espositivi. Questa tendenza nasce dall’esigenza di comunicare valori e identità attraverso opere d’arte, rendendo gli uffici più vivaci e stimolanti. Alcune imprese investono in collezioni corporate, altre creano veri e propri musei aziendali. Una multinazionale ha recentemente inaugurato una galleria permanente all’interno della sede di Milano, attirando visitatori e rafforzando il legame con il territorio. La scelta di integrare l’arte diventa così parte della strategia aziendale.

(Adnkronos) – Negli ultimi anni l'arte è uscita sempre più spesso dai musei per entrare negli spazi e nelle strategie delle imprese, come linguaggio capace di raccontare identità, valori e visioni di lungo periodo. Dalle collaborazioni con artisti contemporanei alle collezioni corporate, dalle mostre negli headquarter ai progetti culturali aperti al pubblico, le aziende utilizzano l'arte per comunicare all'esterno, rafforzare il dialogo interno e interpretare il cambiamento.