Di carne di cera di ossa | la visita di NarteA al Museo dedicato all’anatomia umana

Da napolitoday.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 11 aprile alle 17.30, NarteA organizza una visita teatralizzata presso il Museo Universitario delle Scienze e delle Arti, situato nell’ex Convento di Santa Patrizia, ora parte della Facoltà di Medicina. La manifestazione si intitola

Sabato 11 aprile, dalle 17.30, NarteA fa tappa al Musa – Museo Universitario delle Scienze e delle Arti, all’interno dell’ex Convento di Santa Patrizia (ora parte della Facoltà di Medicina dell’Università Vanvitelli), con la visita teatralizzata Di carne, di cera, di ossa. Cere anatomiche. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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