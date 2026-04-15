Un incontro nell' istituto comprensivo 4 su violenza bullismo e cyberbullismo

Il 10 aprile scorso, nell'aula magna di un istituto comprensivo di via Milano, si è svolto un incontro dedicato a temi come violenza, bullismo e cyberbullismo. L'evento, intitolato “La conoscenza delle regole rende liberi - No alla violenza, al bullismo e al cyberbullismo”, è stato organizzato dall’Associazione nazionale insigniti dell’ordine al merito della Repubblica. L’obiettivo era discutere di queste problematiche con studenti, insegnanti e genitori presenti in sala.

Si è tenuto il 10 aprile scorso nell'aula magna dell'istituto comprensivo 4 di via Milano l'evento “La conoscenza delle regole rende liberi - No alla violenza, al bullismo e al cyberbullismo” organizzato da Ancri Abruzzo (Associazione nazionale insigniti dell'ordine al merito della Repubblica.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Bullismo e cyberbullismo: doppio appuntamento promosso dall'Istituto Comprensivo CarinaroUna mattinata interamente dedicata al tema del bullismo e del cyberbullismo: fenomeni da conoscere per prevenire e contrastare. L'istituto comprensivo “Mario Bosco” di Lanciano contro bullismo e cyberbullismoL’istituto comprensivo “Mario Bosco”, con il patrocinio del Comune di Lanciano, organizza lunedì 9 febbraio la “Manifestazione di sensibilizzazione... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Un incontro nell'istituto comprensivo 4 su violenza, bullismo e cyberbullismo; La favola della Versilia all'istituto Checchi di Fucecchio; Rafforzare il dialogo tra istituzioni e scuola: un incontro all'istituto Amato Vetrano; Nell'Istituto Alberghiero Turi di Matera in programma un incontro con Gianfranco Lionetti, lo scopritore della famosa balena Giuliana. I dettagli. Al Due Palazzi i detenuti incontrano gli studenti. Ma i minorenni non li fanno entrareNella casa di reclusione di Padova il 26 marzo è previsto un incontro di formazione tra persone detenute e studenti dell’istituto di istruzione superiore Atestino di Este. Ma il Dipartimento ... vita.it Governo fascista e istituti da occupare. Spunta un altro incontro di Albanese nelle scuoleLa presenza di Francesca Albanese nelle scuole ha scatenato molte polemiche soprattutto per il momento storico attuale. La relatrice speciale per i territori occupati della Palestina è stata coinvolta ... ilgiornale.it Lino Guanciale ospite per l’incontro “Il Teatro (mi) fa bene”, nell’Aula Magna “Aldo Cossu” di Palazzo Ateneo, UniBa - 14 aprile 2026 - facebook.com facebook “RADICI DI FUTURO: NATURA, FIABE E CRESCITA”, INCONTRO NELL’ISTITUTO SILVIO SPAVENTA FILIPPI DI AVIGLIANO: REPORT, INTERVENTO GARANTE MIGNOLI, FOTO x.com