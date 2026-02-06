Bullismo e cyberbullismo | doppio appuntamento promosso dall' Istituto Comprensivo Carinaro

Questa mattina, l’Istituto Comprensivo Carinaro ha organizzato due eventi per sensibilizzare studenti e insegnanti sui rischi di bullismo e cyberbullismo. Le attività hanno coinvolto i ragazzi in discussioni, giochi e approfondimenti, con l’obiettivo di far capire loro quanto sia importante riconoscere e fermare comportamenti dannosi. La scuola vuole creare un ambiente più sicuro e consapevole, insegnando ai giovani come difendersi e aiutare gli altri.

Una mattinata interamente dedicata al tema del bullismo e del cyberbullismo: fenomeni da conoscere per prevenire e contrastare. È questo il filo conduttore del doppio appuntamento in programma lunedì 9 febbraio, nella sala consiliare del Comune di Carinaro, che vedrà protagonisti gli allievi.🔗 Leggi su Casertanews.it Approfondimenti su Istituto Comprensivo Carinaro Bullismo e cyberbullismo, il liceo Mariotti non si volta dall'altra parte A scuola, studenti e insegnanti cercano di capire come fermare il bullismo e il cyberbullismo. Istituto Comprensivo Fresa Pascoli, D'Acunzi rassicura: "Nessun doppio turno per gli alunni" Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Istituto Comprensivo Carinaro Argomenti discussi: La mia vita da zucchina, un film per dire no al bullismo. Al via ciclo di proiezioni; La campionessa Giada ancora testimonial contro bullismo e cyberbullismo; Nola, Andrea Franzoso presenta il nuovo libro La Costituzione allo specchio contro bullismo e indifferenza; Cervinara. Comune e Scuola contro il bullismo. Carinaro, bullismo e cyberbullismo: il 9 febbraio incontro promosso dall’Istituto ComprensivoCarinaro (Caserta) – Una mattinata interamente dedicata al tema del bullismo e del cyberbullismo con l’obiettivo di rafforzare la cultura della prevenzione. È ... pupia.tv Bullismo e cyberbullismo, Keenetic lancia 'Safe Mood On' e pensa all'educazione digitaleIn occasione della Giornata contro bullismo e cyberbullismo e del Safer Internet Day, Keenetic lancia Safe Mood On, un progetto di responsabilità sociale sviluppato con FARE X BENE ETS. Si basa su un ... hwupgrade.it ... - Istituto Comprensivo Giacomo Leopardi di Torre del Greco facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.