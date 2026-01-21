Zio Paperone alla ricerca di Atlantide nel nuovo numero di Topolino

Il nuovo numero di Topolino, in uscita il 21 gennaio, porta i lettori in un viaggio con Zio Paperone alla scoperta di Atlantide. Il fumetto, nel volume 3661, propone una narrazione avvincente e ricca di dettagli, ideale per appassionati di avventure e storie di generazioni. Un’uscita da non perdere per chi desidera approfondire le imprese del celebre papero e scoprire nuovi misteri.

In arrivo in tutte le edicole e fumetterie, il prossimo 21 Gennaio, il nuovissimo numero 3661 di Topolino, con all'interno una epica avventura con protagonista Zio Paperone. Ecco il comunicato stampa: La mitica città perduta è pronta a sfidare il più duro dei duri! Dopo Il destino di Zio Paperone Fabio Celoni torna sulle pagine del settimanale a fumetti Topolino (Panini Comics) come autore completo con una nuova e ambiziosa saga-evento ai confini del mito. Il numero 3661 – disponibile in edicola, fumetteria e su Panini.it da mercoledì 21 gennaio – si apre con il primo episodio di Paperone in Atlantide, scritto e disegnato da Fabio Celoni per i colori di Alessandra Amorotti.

