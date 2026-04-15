Un giovane iraniano di 23 anni si aggrappa al cavalcavia di via Paradigna e minaccia di lanciarsi | salvato dai poliziotti

Un giovane di 23 anni si è arrampicato sulla rete di protezione di un cavalcavia in via Paradigna a Parma, minacciando di gettarsi nel vuoto. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia, che sono riusciti a bloccare il ragazzo prima che compisse il gesto. La situazione si è conclusa senza feriti e con il giovane in salvo. La polizia ha avviato le verifiche per chiarire quanto accaduto.

Si è aggrappato alla rete di protezione del cavalcavia di via Paradigna a Parma con l'intenzione di lanciarsi nel vuoto. Un giovane iraniano di 23 anni è stato salvato dai poliziotti che, dopo averlo raggiunto, hanno iniziato con il ragazzo un dialogo, convincendolo2 a non buttarsi. L'episodio è.🔗 Leggi su Parmatoday.it Napoli, scomparso da 3 giorni minaccia di lanciarsi in burrone: salvato 48enneI carabinieri di Sorrento e di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, hanno salvato un uomo di 48 anni che minacciava di lanciarsi in un... Scavalca il guardrail e minaccia di lanciarsi nel vuoto: salvato da due personeTempo di lettura: 2 minutiSventato un tentativo di suicidio nella giornata di lunedì attorno alle ore 13 circa. Si parla di: Rivendicare la vittoria pur ammettendo la sconfitta: non esiste un modo semplice per riaprire lo Stretto di Hormuz. Bbc: In Iran giustiziato anche un giovane campione di lotta liberaRoma, 20 mar. (Adnkronos/Labitalia) - Alis e Cir, Consiglio italiano per i rifugiati Ets, hanno siglato una convenzione di collaborazione con l’obiettivo di promuovere e realizzare iniziative ... ilfattoquotidiano.it Iran/ Chiede di vedere la pallavolo, condannataE’ stata condannata a un anno di reclusione Ghoncheh Ghavami, la giovane britannica di origine iraniana sotto processo in Iran per aver cercato di assistere a una partita di pallavolo maschile E‘ ... affaritaliani.it