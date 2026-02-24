Vivere in un paese di montagna Premilcuore per noi è speciale

La presenza di un numero limitato di abitanti ha portato a una forte tradizione di solidarietà tra i residenti di Premilcuore, un piccolo paese in provincia di Forlì-Cesena. La comunità si riunisce spesso per eventi locali, rafforzando i legami tra giovani e anziani. La mancanza di servizi moderni spinge molti a preferire la vita tranquilla e autentica delle montagne. La pietra e il silenzio caratterizzano questo angolo di natura incontaminata.

Premilcuore è un piccolo paese di montagna che si trova in provincia di Forlì-Cesena e conta circa 700 abitanti. È un paese molto piccolo e tranquillo, dove quasi tutti si conoscono. Noi viviamo qui da sempre e frequentiamo la scuola secondaria di primo grado del paese. La nostra scuola è piccola e anche la nostra classe è molto particolare, perché siamo solo sei alunni: quattro femmine e due maschi. Essere così pochi rende la nostra esperienza molto diversa rispetto a quella di tanti altri ragazzi che vivono in città o in paesi più grandi, dove le classi sono numerose e spesso caotiche. Una delle cose più belle di Premilcuore è sicuramente la natura.

