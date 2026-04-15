La leader europea ha affrontato due eventi distinti in un solo giorno, prima partecipando alla cerimonia del giuramento a Washington e poi visitando Mar a Lago. Entrambi gli appuntamenti si sono svolti con tempi ravvicinati, suscitando commenti sulla sua presenza e sulle scelte fatte. La sua presenza all’evento statunitense e il successivo viaggio sono stati oggetto di attenzione, mentre si parla di un doppio fallimento legato a queste occasioni.

La coppia scoppia Giorgia Meloni è diventata di colpo «inaccettabile» per quel presidente Usa a cui voleva dare il Nobel per la pace e con il quale aveva scelto di stare nel pazzesco Board of peace La coppia scoppia Giorgia Meloni è diventata di colpo «inaccettabile» per quel presidente Usa a cui voleva dare il Nobel per la pace e con il quale aveva scelto di stare nel pazzesco Board of peace Avrà ripensato alla cerimonia del giuramento a Washington, lei unica leader europea, o alla visita a Mar a Lago, due trasvolate oceaniche in un giorno: «È venuta fin qui solo per vedere me», disse allora Trump della premier italiana. Giorgia Meloni è...🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Un doppio fallimento

Bertolucci: Hanno ucciso la Coppa Davis. La nuova formula è un fallimento

Pavard e il fallimento al Marsiglia: «Un fallimento colossale, ha perso la fiducia»di Redazione Inter News 24Pavard, l‘avventura in Francia dell’ex difensore dell’Inter si è trasformata in un incubo: la durissima critica di Carine...

Tiro a volo, Italia-Oman: doppio oro e doppio argento nei Mixed Team per gli AzzurriLa Friendship Competition Italia-Oman di tiro a volo di Muscat si è chiusa con un bilancio estremamente positivo per la delegazione italiana.