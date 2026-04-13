L’ex difensore dell’Inter ha avuto un’esperienza negativa al Marsiglia, con molte difficoltà e critiche, tra cui quella di Carine Galli. La sua avventura in Francia è stata segnata da problemi e insuccessi, che hanno portato a un calo di fiducia da parte della società e dei tifosi. La situazione è stata descritta come un fallimento colossale, evidenziando le difficoltà incontrate nel suo percorso con il club francese.

Inter News 24 Pavard, l ‘avventura in Francia dell’ex difensore dell’Inter si è trasformata in un incubo: la durissima critica di Carine Galli. L’estate scorsa, il trasferimento di Benjamin Pavard dall’Inter all’Olympique Marsiglia sembrava il trampolino ideale per rilanciare una carriera in cerca di nuovi stimoli. Tuttavia, a distanza di mesi, il bilancio è disastroso. L’annata in Francia è stata bocciata su tutta la linea, trasformandosi in una vera e propria “discesa agli inferi” per il difensore trentenne, che non è mai riuscito a imporsi come leader della retroguardia provenzale, finendo per smarrire se stesso. Arrivato nelle ultime ore del mercato estivo, Pavard aveva obiettivi chiari: ritrovare la continuità sul campo e convincere il CT Didier Deschamps a restituirgli un posto fisso nella Nazionale francese.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Pavard e il fallimento al Marsiglia: «Un fallimento colossale, ha perso la fiducia»

Pavard in crisi al Marsiglia? Beye: «Giocatore straordinario! Voglio dargli fiducia…»di Redazione Inter News 24Pavard in crisi al Marsiglia? Beye: «Giocatore straordinario! Voglio dargli fiducia…».

La tregua per Teheran, il fallimento di Trump: chi ha vinto e chi ha perso la guerra tra Iran, Usa e IsraeleCon l’annuncio di una tregua di due settimane e l’avvio di colloqui diretti a Islamabad a partire da venerdì 10 aprile, si archivia per il momento...