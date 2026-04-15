Un contratto relativo alle forniture sanitarie e una testimonianza rivelano come due avvocati, vicini all’ex premier, si siano proposti durante la pandemia come intermediari per ottenere finanziamenti pubblici e contratti con enti come Invitalia e il Commissario. Secondo i documenti, i professionisti avrebbero ricevuto provvigioni sostanziose per facilitare l’accesso a fondi pubblici, con un sistema che coinvolgeva anche un collega dell’ex premier.

I denunciati, nella Commissione parlamentare per la gestione del Covid, hanno raccontato che gli avvocati Luca Di Donna (che collaborava con Conte nello studio del professor Guido Alpa) e Gianluca Maria Esposito, in piena pandemia, si offrivano come risolutori di problemi in cambio di sostanziose percentuali sul fatturato ottenuto grazie alla loro (millantata?) capacità di intercedere presso Palazzo Chigi, ai tempi in cui l’inquilino era Giuseppi. Un’ipotetica attività di lobbying che li ha fatti finire sul registro degli indagati della Procura di Roma con l’accusa di associazione per delinquere finalizzata al traffico di influenze illecite. «Di Donna mi disse di essere il braccio destro del presidente del Consiglio (Giuseppe Conte, ndr) e di avere buoni rapporti con la struttura commissariale», ha spiegato Buini a Palazzo San Macuto.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Un contratto per le forniture sanitarie svela il sistema 5% del collega di Conte

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