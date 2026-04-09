A cinque anni dall'inizio della pandemia, molte procedure e acquisti effettuati durante quel periodo di emergenza sono ancora al centro di indagini e indizi. Recentemente, sono emerse alcune conversazioni tra colleghi di figure di spicco, nelle quali si parla di richieste di denaro in cambio della promozione di mascherine. La vicenda coinvolge anche figure pubbliche e appalti legati alla distribuzione di dispositivi di protezione, ancora sotto scrutinio.

della legislatura avrebbe dovuto fare luce sul periodo, ma tra reticenze e ostacoli fatica a procedere. Con qualche eccezione, come ad esempio l’audizione di ieri, in cui due imprenditori hanno raccontato la strana mediazione per la fornitura di mascherine sanitarie. A proporla sarebbe stato un legale dello studio Alpa, lo stesso per cui aveva lavorato Giuseppe Conte. I lettori della Verità in parte conoscono il protagonista di questa faccenda, perché già tempo fa il nostro Giacomo Amadori si occupò dell’avvocato Luca Di Donna, raccontando il suo interessamento alla struttura commissariale guidata da Domenico Arcuri, l’uomo di Massimo D’Alema posto dall’allora presidente del Consiglio a capo dell’organizzazione d’emergenza. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - «Il collega di Conte chiedeva soldi per piazzare le mascherine ad Arcuri»

Conte contro Meloni: “Infamia su Arcuri e le mascherine, se vuole occuparsi di truffe Covid pensi alla sua Santanché”Meloni “oggi ha detto un’infamia e lo ha fatto da quello scranno” quello “della presidenza del Consiglio.

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