Un cinghiale investito in via Napoleona a Como

Nella mattinata di oggi, 15 aprile 2026, un cinghiale è stato trovato morto lungo via Napoleona a Como. La carcassa si trovava sulla strada, senza segni evidenti di incidenti con altri veicoli o persone nelle vicinanze. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale per i rilievi e la gestione della situazione. Nessuna altra persona o animale coinvolto è stato segnalato.

Un cinghiale è stato trovato morto nella prima mattina di oggi, 15 aprile 2026, lungo via Napoleona a Como. L’animale giaceva sul marciapiede, privo di vita, in una posizione ben visibile a chi transitava nella zona nelle prime ore della giornata.Secondo le prime ipotesi, il cinghiale sarebbe.🔗 Leggi su Quicomo.it Incidente sulla Cilentana: cinghiale investito e ucciso da un'auto in corsaBrutto incidente stradale, ieri, sulla Cilentana: tra Agropoli Sud e Prignano Cilento, infatti, un cinghiale è improvvisamente spuntato sulla... Semafori giù e auto colpite, poi la fuga in via Napoleona a Como: identificata la ragazza alla guidaÈ stata identificata e sanzionata la giovane automobilista responsabile della lunga scia di danni avvenuta nei giorni scorsi lungo via Napoleona, a...