Incidente sulla Cilentana | cinghiale investito e ucciso da un' auto in corsa
Ieri, sulla strada statale Cilentana tra Agropoli Sud e Prignano Cilento, un cinghiale è stato investito e ucciso da un’auto che passava a tutta velocità. L’animale ha attraversato improvvisamente la carreggiata, senza alcun preavviso, e il conducente non è riuscito a frenare in tempo. La scena si è svolta in un tratto di strada dove spesso si incontrano animali selvatici che attraversano, rendendo il passaggio molto pericoloso.
Brutto incidente stradale, ieri, sulla Cilentana: tra Agropoli Sud e Prignano Cilento, infatti, un cinghiale è improvvisamente spuntato sulla carreggiata ed è stato travolto e ucciso da un'auto in corsa. Ingenti i danni alla vettura, ma nessun ferito. Sul posto, la Polizia Stradale per i rilievi: torna attuale il problema della gestione degli ungulati sul territorio. SalernoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Crollo e cedimenti senza fine a Salerno: nuovo sprofondamento del suolo dove è prevista l'inaugurazione di una mattonella .🔗 Leggi su Salernotoday.it
Incidente mortale nel salernitano: ciclista investito e ucciso da un'auto pirata
Questa sera a Tavernanova, frazione di Eboli, un ciclista è stato investito da un’auto pirata e ha perso la vita.
Incidente sulla Cilentana, scontro tra auto e furgone ad Agropoli Nord
Nel pomeriggio di ieri, lungo la Cilentana, si è verificato un incidente tra un'auto e un furgone sulla corsia sud, vicino allo svincolo di Agropoli Nord.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Incidente sulla Cilentana: auto contro un cinghiale tra Agropoli Sud e Prignano; Incidente sulla Cilentana: cinghiale investito e ucciso da un'auto in corsa; Sapri, senza fissa dimora si lancia in mare: salvato; Oroscopo Paolo Fox 15 febbraio: amici del Toro, giornata favorevole ai sentimenti. Vergine, si fa sentire un pò di stanchezza accumulata.
Incidente sulla Cilentana: auto contro un cinghiale tra Agropoli Sud e PrignanoUn nuovo incidente stradale provocato da un cinghiale si è verificato lungo la Cilentana, la principale arteria di collegamento tra l’area nord e quella sud del Cilento. Il sinistro è avvenuto nel ... infocilento.it
Incidente sulla SS18 Cilentana dopo Agropoli Sud: sei feriti e strada chiusaGrave incidente stradale sulla SS18 Cilentana, nel tratto immediatamente successivo all’uscita di Agropoli Sud in direzione Salerno. La carreggiata è stata chiusa al traffico, provocando forti ... ilmattino.it
Alla guida del carroattrezzi in stato di ebbrezza: perde l’auto trasportata, tragedia sfiorata sulla Cilentana Tragedia sfiorata nella giornata di oggi sulla strada Cilentana, all’altezza del restringimento per i lavori in corso nel tratto compreso tra la diga dell’Alent facebook